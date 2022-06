Centenário da Diocese de Vila Real: Tertúlia sobre as “Figuras do Presbiterado Vila-realense”

A 11.ª tertúlia organizada no âmbito das comemorações do centenário da Diocese de Vila Real realizou-se no passado dia 17, no Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira, em Valpaços.

Com a ajuda do monsenhor José Guerra Banha, os participantes tiveram oportunidade de reflectir sobre a missão do presbítero na obra evangelizadora da Igreja, não de uma forma abstracta, mas fazendo memória de pessoas concretas que têm marcado a vida e o crescimento da diocese, em várias áreas da acção pastoral.

O orador convidado, pároco na cidade de Chaves, percorreu os 100 anos de vida da diocese, realçando várias figuras de presbíteros que, nos serviços centrais diocesanos, no Seminário, nas paróquias, nas obras sociais e no ensino, gastaram a sua vida ao serviço desta Igreja local, em colaboração estreita com os bispos e numa entrega generosa a todos os que lhes foram confiados.

Houve espaço para o diálogo com todos os presentes que foi moderado pelo Dr. Carlos Manuel dos Reis Martins. O senhor D. António Augusto Azevedo, bispo da Vila Real, concluiu a sessão com a sua palavra de pastor, congratulando-se com a realização deste evento que, lembrando os exemplos do passado, nos ajuda a viver o presente e a preparar o futuro da Diocese, para que esta continue a “crescer com raízes”.

Pe Manuel da Silva Coutinho