Centenário da Diocese: tertúlia “Memórias do Seminário de Vila Real”

A Diocese de Vila Real está a celebrar o seu centenário, realizando conferências, palestras e tertúlias, entre outros actos comemorativos. No passado dia 12, no auditório do Seminário, foi a vez de se reflectir sobre a importância da instituição Seminário como nos cem anos da diocese de Vila Real. Para o efeito a Comissão Organizadora destas comemorações convidou Sua Eminência o Cardeal António Marto, coronel Dias Vieira e o padre Vítor Pereira, pároco da vila de Montalegre, Cervos, Donões, Meixedo, Mourilhe e Sarraquinhos, representando duas gerações de seminaristas, dado que os dois primeiros são contemporâneos, mas com três olhares sobre o seu percurso como seminaristas.

O Padre Manuel Queirós deu inicio à Tertúlia saudando os oradores, em especial o senhor Cardeal D. António Marto, neste regresso “às raízes, ao Seminário onde passou mais de uma década, da sua infância e da sua juventude”, quando se celebra também o jubileu dos seus 50 anos como sacerdote. Diocese e Seminário são um elo mútuo indissociável, pois “ a História da Diocese de Vila Real não se pode compreender sem o Seminário. Por alguma razão se diz que o Seminário é o coração de uma diocese e de facto. Hoje estamos aqui para recordar memórias, pedaços da vida, são testemunhos do coração, da vida e que ilustram bem a grandeza desta instituição”, disse.

Depois da apresentação dos «oradores» convidados para esta tertúlia, o padre João Curralejo, vice-reitor do Seminário, deu a palavra ao coronel Dias Vieira que começou por se servir dos estatutos em vigor no seu tempo, para traçar o quadro vivencial de quantos foram seus companheiros durante anos. Referiu o bom e o sofrível das suas vivências, não deixando de sublinhar, logo no início da sua comunicação que nunca se envergonhou de dizer que tinha andado no seminário. Chegou ao seminário por dois motivos principais. O primeiro, porque tinha mais sete irmãos e não podiam ser colocados todos a estudar em liceus, fosse em Chaves, Braga ou Vila Real. O segundo por tradição familiar. O que é, disse, deve-o ao seminário, instituição que teve a função de acolher alunos de todo o distrito, formando padres e homens que ocuparam lugares proeminentes na sociedade portuguesa. O seminário foi ainda o «lugar» se fizeram amizades que duraram toda a vida.

D. António Marto, do mesmo ano do coronel Dias Vieira, caracterizou os seus anos de neste seminário, como de “disciplina férrea, rígida, um quartel”. No Porto, para onde foi transferido o Seminário Maior, o ambiente foi outro, fundado na “liberdade, responsabilidade e dignidade da pessoa humana”. Falou de todo seu percurso pessoal, incluindo o estágio realizado junto de operários numa fábrica na Alemanha, e da Igreja actual, da sua relação com o mundo, das mensagens de alegria, de esperança e da necessidade de olhar para a realidade actual, de discerni-la à luz da palavra de Deus. Terminou, falando do “ser padre, hoje”, a exigir uma nova presença, proximidade, paixão e ternura”.

O padre Vítor Pereira é de uma geração mais nova, de um novo tempo, de uma nova realidade. Sacerdote há vinte anos, o Seminário não tinha os constrangimentos anteriores, era mais aberto, mais livre. Debruçou-se igualmente sobre o que é ser padre, ou o que um padre deve ser hoje. Entre as competências necessárias, podíamos dizer exigidas, salientou: intectualidade; conhecimento; formação humana, proximidade e sensibilidade.

Ribeiro Aires