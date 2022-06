Centro Cultural de Chaves com casa cheia em noite de atuação dos “Back to the Hits”

Grupo Musical – “Back to the Hits”, composto por artistas da região, atuou no passado sábado, dia 11 de junho, no Auditório do Centro Cultural de Chaves, no âmbito do Projeto ArtFest.

O Auditório do Centro Cultural de Chaves esgotou a sua lotação em noite de atuação do Grupo Flaviense, com músicas intemporais do pop/rock nacional e internacional dos anos 70, 80 e 90, que marcaram gerações.

De entre os vários espectadores destacamos a presença da Vereadora da Câmara Municipal de Chaves, Paula Chaves e do Primeiro Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), Ramiro Gonçalves.

Recorda-se que o Projeto ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455) é promovido pela CIMAT e tem como objetivo geral a promoção e valorização turística do património cultural do Alto Tâmega.

Para tal, apresenta um programa de cultura em rede envolvendo os 6 municípios do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), promovendo a animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como dos museus municipais e espaços museológicos.