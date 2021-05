O programa cultural de “Chaves Vive a Cultura!” apresenta o concerto “Dias de Trio Jazz” hoje, pelas 21h00, no Auditório do Centro Cultural.

Um espetáculo ao vivo, com número limitado de espectadores, que deverão levantar previamente o bilhete, gratuito, na Biblioteca Municipal. Será também transmitido em direto através do Facebook do município.