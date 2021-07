Centro de Artes Nadir Afonso acolheu Congresso “Modernismos Prá Lá e Pra Cá”

O Centro de Artes Nadir Afonso recebeu entre os dias 1 e 4 de julho, o Congresso Internacional sobre a Cultura e as Artes no contexto dos Estados Novos Português (1933-1974) e Brasileiro (1937-1945) – “Modernismos Pra Lá e Pra Cá”.

A iniciativa, que decorreu em formato presencial e online, através da plataforma digital ZOOM, contou com a participação de investigadores das áreas da Ciências Sociais e Humanas de várias universidades portuguesas, brasileiras e europeias.

O Município de Boticas esteve representado no segundo dia do congresso, pelo Vice-presidente da Câmara, Guilherme Pires, que participou na sessão de abertura juntamente com o Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Turine, a Presidente da Fundação Nadir Afonso, Laura Afonso, e a representante da Alter Ibi/UTAD, Mila Simões de Abreu.

Durante o colóquio, além da análise à importância e ao impacto das artes visuais e performativas, bem como da literatura, na construção de uma sociedade mais crítica e ativa, foi feita uma homenagem ao arquiteto e pintor Nadir Afonso.