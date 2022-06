Centro de Meios Aéreos de Chaves no Aeródromo já se encontra operacional

O Centro de Meios Aéreos de Chaves, agora localizado no Aeródromo, recebeu no passado dia 25 de maio a visita oficial pela ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para um exercício de manobra de meios operacionais e técnicos, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

A visita contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, do Vereador, Nuno Chaves, acompanhados pelo Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, Carlos Alves, pelo Comandante Operacional Distrital de Vila Real, Miguel Fonseca e pelo Diretor do Aeródromo, Capitão Bruno Antunes.

O Centro de Meios Aéreos de Chaves, que já iniciou funções no dia 15 de maio, conta com uma equipa de operacionais constituída por profissionais da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Flavienses que garantem as comunicações e o serviço de brigada de aeródromo, onde a ANEPC irá operar um helicóptero bombardeio médio de ataque inicial a incêndios rurais.

Para o autarca flaviense “mais importante do que a localização do equipamento é garantir uma resposta pronta e eficaz ao risco e que seja pensada e articulada com a maior abrangência possível, para que se possa mitigar o risco de ocorrências neste período crítico que vai iniciar.”

A operacionalização deste Centro resulta de um Protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a autarquia, tendo esta disponibilizado a infraestrutura devidamente certificada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

São efetuados treinos diários para que toda e qualquer ocorrência seja respondida em segurança e de forma rápida e eficiente, com o apoio de um equipamento aéreo que atua num raio de ação de 40km, tendo capacidade para transportar 1200 litros de água, dos mais de 300 pontos distribuídos pelo Alto Tâmega e disponíveis para meios aéreos e terrestres.

De referir ainda que a pista se encontra com capacidade para receber outras tipologias de meios, nomeadamente ao nível da emergência médica.

GC CM de Chaves