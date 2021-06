Centro de Recolha e Proteção Animal do Douro promove Feirinha da Adoção em Vila Real

Realiza-se dos dias 10 a 13 de junho, no Nosso Shopping em Vila Real, a Feirinha de Adoção, promovida pelo Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte (CRO). Tendo como mote principal “Animais como Nós”, trata-se da primeira Feirinha de Adoção realizada pelo Centro e tem como principal objetivo a promoção da importância dos animais de estimação e, consequentemente, a respetiva adoção.

Ao todo são mais de 20 animais, de diferentes idades e portes que, por turnos, irão ser apresentados para adoção aos visitantes do Shopping, durante os quatro dias. Na quinta e sexta-feira, das 11h00 às 21h00 e no sábado e domingo, das 11h00 às 19h00, irá estar presente uma equipa para auxiliar e orientar no contacto direto com os animais, na adoção responsável e ainda esclarecer sobre os diversos serviços prestados pelo CRO.

Os animais serão apresentados com nomes de personalidades importantes para a história mundial, reforçando a ideia que, para além de serem “Animais como Nós”, são também importantes como nós. Nomes como Newton, Marie, Beethoven, entre outros serão dados aos animais como uma forma de homenagear os feitos históricos, mas também como uma identificação das histórias ou personalidade dos animais.

O Cristovão Colombo, por exemplo, deu nome a um canino macho de 3 meses que se apresenta da seguinte forma “Tal como Cristovão Colombo descobriu a América, eu exploro qualquer terreno só para encontrar um biscoito delicioso! Não acreditas? Adota-me e terás um companheiro explorador para toda a vida!”

No dia 12 de junho, das 15h00 às 17h00, o evento contará também com a presença especial da Guarda Nacional Republicana (GNR) para a realização de uma Demonstração de Meios Cinotécnicos, uma ação integrada que tem como propósito promover a importância do treino canino e como este poderá ser crucial na adoção de alguns animais de estimação.

A Ornimundo aliou-se a esta iniciativa e irá disponibilizar, para quem adotar, uma GiftBox que contém alguns produtos essenciais para o animal de estimação. Comedouros, snacks, brinquedos e ainda um vale no valor de 5€ para descontar em artigos da loja, são alguns dos artigos que irão ser oferecidos.

“Este é um evento que vai contribuir significativamente para o aumento de adoções do Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte”, afirma Drª Maria João Sousa, Médica Veterinária do CRO. É de salientar que, tal como foi referido na última campanha, todo o processo de adoção é gratuito, incluído a esterilização, vacinação (pentavalente para todos os cães e trivalente para todos os gatos) e desparasitação. Será oferecido também o boletim de vacinas, a vacina contra a raiva (cães), a identificação eletrónica (microchip) e o registo no SIAC, tornando o processo de adoção completamente gratuito.

Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real são os municípios que constituem a Associação de Municípios do Vale do Douro Norte e que reuniram esforços para construir um espaço atual e bem apetrechado para alimentar, acolher e abrigar os animais encontrados na rua, sendo este evento uma iniciativa da empresa FCC Environment, atual responsável pela gestão dos serviços prestados pelo CRO.

Para adotar um animal de estimação no Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte, ou para qualquer outro esclarecimento deverá entrar em contacto através do website canil-vdn.org ou por contacto telefónico (259 351 656).