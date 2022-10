Centro de Recolha Oficial de Animais de Chaves inaugurado na próxima semana

A inauguração do Centro de Recolha Oficial de Animais de Chaves (CROAC) já tem data marcada. Um ano após a tomada de posse do segundo mandato do executivo municipal, no próximo dia 14 de outubro, este equipamento abre oficialmente as suas portas.

O CROAC permitirá ao Município cumprir com as suas obrigações em termos de gestão de animais errantes, num espaço que garante condições dignas de alojamento e acolhimento, a promoção da adoção e do bem-estar dos animais de companhia.

O investimento ultrapassa os 630 mil euros, com um financiamento de 200 mil euros, atribuído pelo ICNF, I.P., no âmbito do AVISO 1/2021/ICNF/DBEAC – Programa de concessão de incentivos financeiros para a construção e a modernização de centros de recolha oficial de animais de companhia (CRO).

Localizado de forma a salvaguardar a tranquilidade das populações e a sua segurança, o CROAC está localizado junto ao Mercado de Gado, com uma área coberta de aproximadamente 800 m2, em duas unidades edificadas, uma destinada ao acolhimento dos animais e outra destinada a diferentes serviços e valências.

Com 36 unidades que podem alojar até 144 animais, o CROAC conta ainda com uma sala para cirurgia de esterilização, uma sala de profilaxia, uma sala para tratamento e acompanhamento clínico dos animais alojados, zonas de exercício e socialização de animais e um espaço de quarentena com 2 boxes de isolamento, o que constitui um passo fundamental em termos de saúde pública e do plano municipal de controlo e bem-estar animal.

No local, estarão reunidas todas as condições para que os animais possam ser recolhidos, recuperados, tratados, identificados, esterilizados e encaminhados para uma adoção responsável. Este projeto permite ainda concretizar várias iniciativas de vertente pedagógica, bem como a promoção de voluntariado.