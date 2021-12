Centro de Testagem Gratuita em Alijó para testes rápidos antigénio à Covid-19

O concelho conta com um centro para realização gratuita de testes rápidos antigénio (TRAg), instalado no Jardim Dr. Matos Cordeiro, em Alijó. O Centro de Testagem irá funcionar de segunda a quinta-feira, das 14h00 às 18h00, e às sextas e sábados, das 14h00 às 20h00. No dia 31 de dezembro, estará aberto das 9h00 às 15h00, estando encerrado no dia 1 de janeiro.

Para realizar o teste, deve fazer-se acompanhar do seu número de utente (SNS). O Município decidiu instalar este Centro para dar resposta à necessidade de aumento da capacidade de rastreio durante o atual pico da doença provocada pelo Sars-CoV-2.

O Centro de Testagem estará em funcionamento até 31 de janeiro de 2022, podendo ser prolongado consoante a evolução da situação pandémica. Não é necessário fazer agendamento prévio do teste, sendo respeitada a ordem de chegada ao Centro.

O Presidente da Câmara Municipal, José Rodrigues Paredes, realça que o objetivo deste Centro é “ajudar a melhorar a resposta à solicitação crescente de testes para despistagem de eventuais casos de covid-19 na população”. “Desta forma, estamos a contribuir para que a população tenha acesso facilitado à testagem neste período de fim de ano e nas primeiras semanas de 2022”, sublinhou.

Cada munícipe poderá realizar até seis testes rápidos mensais, comparticipados pelo Ministério da Saúde.