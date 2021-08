O Município de Lamego informou que o Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE) vai realizar um exercício militar, entre os dias 23 e 27 de agosto, abrangendo a região da Serra das Meadas e da Gralheira. Este exercício constará de deslocamentos apeados, bem como com viaturas.

Em todas as ações do exercício, o CTOE executará rigorosas medidas de segurança no sentido da salvaguarda de pessoas e bens.