Centro de Tropas de Operações Especiais realiza sessão de tiro de precisão

O Centro de Tropas de Operações Especiais irá realizar uma sessão de tiro de precisão (tiro ligeiro com carabina Sniper) nos dias 6, 13, 20 e 27 de outubro de 2021, entre as 08h00 e as 20h00.

O tiro de precisão sniper será executado no Campo de Tiro Eventual de Vale Garcia, situado nos terrenos baldios de Vale Garcia – Freguesia de Vila Marim (concelho de Mesão Frio), delimitado a Oeste pela União de Freguesias de Teixeira e Teixeiró, do concelho de Baião, e a Norte e Este pela Freguesia de Sedielos, do concelho de Peso da Régua.

Embora tais ações sejam executadas com rigorosas medidas de segurança, alertamos toda a população para que tenha o máximo de cuidado, durante este período e a ação de tiro possa decorrer sem incidentes.