Centro de Tropas de Operações Especiais vai realizar sessão de tiro de precisão em Alijó

O Centro de Tropas de Operações Especiais, do Exército Português, irá realizar uma sessão de tiro de precisão (tiro ligeiro com carabina Sniper), amanhã, dia 3 de agosto, entre as 8 horas e as 19 horas.

O tiro de precisão sniper será executado no Campo de Tiro Eventual de Vale Garcia, situado nos terrenos baldios de Vale Garcia – Freguesia de Vila Marim (concelho de MESÃO FRIO), delimitado a Oeste pela freguesia de Teixeira e Teixeiró, do concelho de Baião, e a Norte e Este pela freguesia de Sedielos, do concelho de Peso da Régua.

Embora tais ações sejam executadas com rigorosas medidas de segurança, apela-se à atenção e à prudência das populações das áreas em causa.