Centro de Vacinação Covid-19 de Chaves mantém-se por mais três meses

O Município e o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega, em coordenação com a ARS Norte, no âmbito do Plano Geral de Vacinação contra a COVID-19, determinaram a manutenção do Centro de Vacinação, no Pavilhão ExpoFlávia, por mais três meses, com todas as condições de segurança inerentes ao processo.

Com previsão de conclusão dos serviços neste espaço a 22 de dezembro de 2021, este Centro continuará aberto para garantir o reforço da terceira dose à população, assim como proceder à vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, que iniciou já no passado fim de semana. Já foram inoculadas mais de 500 crianças, num universo de cerca de 4 mil crianças elegíveis da região do Alto Tâmega.

Para esta faixa etária infantil, e para acolhimento das crianças, foi garantida animação temática alusiva à época natalícia, com a presença de 8 personagens das quais a visita do Pai Natal proporciona a diminuição de ansiedade e nervosismo perante a vacinação.

De referir que o Município mantém com a disponibilização da infraestrutura e da logística associada, estando a operacionalização a cargo do ACES do Alto Tâmega e da ARS Norte. Este Centro, possui 4 postos de vacinação, com gabinetes individualizados, 1 sala de espera, 1 sala de recobro e 1 sala de emergência e vigilância.