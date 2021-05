Centro de Vacinação de Lamego ultrapassa as sete mil pessoas vacinadas

O Centro de Vacinação de Lamego ultrapassou esta semana as sete mil pessoas vacinadas , correspondente a 28,19% da população, um valor superior à média nacional (25%). Instalada no Centro Multiusos, a estrutura regista agora um pico de vacinação médio contra a COVID-19 na ordem das 300 vacinas/ dia. Desde a entrada em funcionamento, já foi completada a primeira fase da campanha de vacinação que abrangeu os grupos prioritários, nomeadamente os idosos com mais de 80 anos e os utentes com determinadas comorbilidades e idade superior a 50 anos. A vacinação dos docentes e não docentes do meio escolar e respostas sociais também ocorreu nesta fase.

Criada pelo Município de Lamego, em articulação com o ACES DOURO SUL e a Autoridade de Saúde local, o Centro de Vacinação tem, neste momento, o objetivo de vacinar toda a população do concelho, com idade superior a 60 anos. O Presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura, sublinha que esta “é uma fase muito importante para os lamecenses. Dispomos aqui de todas as condições e de capacidade instalada para vacinar todas as pessoas referenciadas pelas autoridades de saúde”.

O Centro de Vacinação de Lamego proporciona as condições operacionais adequadas para realizar este processo de forma segura, confortável e com todo o acompanhamento e apoio, sobretudo a pessoas com mobilidade reduzida ou outras comorbilidades.