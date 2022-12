Centro de Vacinação Internacional CHTMAD com aumento de atividade em 2022

O Centro de Vacinação Internacional (CVI) do CHTMAD, neste ano de 2022, sentiu uma forte procura, prestando aconselhamento a cerca de 439 pessoas. Desde o início da sua atividade, em 2019, e apesar de ter tido a atividade condicionada durante o período da pandemia (2020/21), o CVI já aconselhou 927 pessoas que viajaram para fora de Portugal.

Constituído por uma equipa de 2 médicos especializados em medicina do viajante, 3 enfermeiros, e 3 assistentes técnicos, o CVI garante, a “todas as pessoas interessadas, um apoio personalizado para uma viagem ao estrangeiro, bastando, para isso, marcar consulta com uma antecedência de quatro a oito semanas antes da viagem”, refere Sueila Martins, responsável pelo CVI.

Desta forma, é possível a todos os interessados, “prepararem um KIT de farmácia para a viagem, regularizar as vacinas relativas ao Plano Nacional de Vacinação e, também, as vacinas obrigatórias e aconselhadas, tendo em conta as doenças prevalentes no local de destino”, refere a responsável.

Acrescenta ainda que, “disponibilizam a todos um acompanhamento pré viagem, bem como assistência, em caso de necessidade, durante a estadia, e no pós viagem, reforçando a segurança para o viajante de acordo com as normas internacionais vigentes”.

Com exceção de alguns países, nomeadamente da Europa e da América do Norte, “em todos os outros destinos é desejável que haja uma consulta do viajante. Por esse motivo, qualquer pessoa que tenha necessidade deste serviço pode marcar consulta aqui, quer seja um cidadão nacional, de qualquer parte do território português, quer seja um cidadão estrangeiro”, concluiu.

As marcações de consulta podem efetuar-se através do e-mail: cvi@chtmad.min-saude.pt, por telefone: 259 300 513, ou presencialmente na receção do Edifício B (consulta externa) da unidade hospitalar de Vila Real do CHTMAD.

