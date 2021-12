Centro de Vacinação reabre no Multiusos de Lamego

O Centro de Vacinação de Lamego reabriu esta quinta-feira, dia 16, tendo já começado a receber os primeiros cidadãos para a toma da vacina contra a COVID-19. Criado pelo ACES DOURO SUL, em colaboração com o Município de Lamego, este serviço continua alojado no Centro Multiusos.

A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, e o Vereador responsável pelo Serviço de Proteção Civil, Carlos Silva, visitaram o local, com o objetivo de verificar se estão reunidas as condições referenciadas pelas autoridades de saúde.

O Centro de Vacinação de Lamego conta com uma equipa de funcionários municipais destacada para apoiar os profissionais de saúde, assim como para o suporte logístico ao seu funcionamento.

Nas próximas semanas, estará aberto todos os dias para atender a população que vai receber a dose de reforço contra a COVID-19 e iniciar a vacinação pediátrica.