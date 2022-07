Centro Desportivo Municipal celebra final do ano com convívio em Ermelo

O Centro Desportivo Municipal (CDM) celebrou ontem o final do ano desportivo com um conjunto de atividades, que juntou mais de uma centena de participantes provenientes dos grupos de Mondim de Basto, Vilar de Viando, Paradança, Ermelo, Bilhó, Vilarinho, Vilar de Ferreiros, Caínha, Parada, Atei e Bormela.

A concentração dos participantes decorreu ao final da manhã no Parque de Merendas do Conselho Diretivo de Ermelo, seguido de um almoço que pôde contar com animação, jogos e cantares ao desafio acompanhados de concertinas.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, marcou presença no encontro e destacou a importância da descentralização na organização deste tipo de encontros para a valorização de todo o território do concelho. Finalizou desejando que o próximo ano desportivo se inicie com a mesma vitalidade na organização dos encontros e atividades, que continuarão a levar energia a todos os participantes.

As atividades de encerramento continuam no período da manhã do próximo sábado, dia 2 de julho, com o grupo Mexa-se, de Mondim de Basto, Parada e Atei que irão percorrer a Levada de S. João em Ermelo, terminando com um lanche convívio.