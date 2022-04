Centro Escolar de Alijó recebeu ação de sensibilização “Como Treinares o Teu Cão”

O Centro Escolar de Alijó recebeu hoje uma ação de sensibilização intitulada “Como Treinares o Teu Cão”, promovida por uma equipa do Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte. O objetivo passou por chamar a atenção e consciencializar as crianças para os cuidados a ter com os animais de estimação, a questão do abandono animal e para a importância da adoção responsável.

Os mais pequenos tiveram oportunidade de aprender mais sobre animais de estimação, aprender como se deve educar e treinar um cão, fazer perguntas e ainda assistir a um vídeo educativo sobre animais abandonados. No final, as crianças deram mimos ao “Kiko”, um cão que se encontra para adoção no Centro de Recolha e Proteção Animal, e que foi a estrela desta ação.

A iniciativa abrangeu um grupo de crianças da Educação Pré-Escolar e continua amanhã, 22 de abril, com alunos do 1º ano do Ensino Básico.

GC CM de Alijó