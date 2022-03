Centro Escolar de Mesão Frio assinalou Dia Mundial da Árvore

Assinala-se hoje, dia 21 de março, o Dia Mundial da Árvore, efeméride que a Câmara Municipal de Mesão Frio não quis deixar passar em vão. Junto dos alunos do Centro Escolar de Mesão Frio, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, foi promovida, esta manhã, uma ação de sensibilização para a preservação da floresta e a plantação de oito Cedros no recreio da escola.

Através do setor dos Espaços Verdes da autarquia, foram facultados Cedros, plantados pelas crianças do Ensino Pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico. Acompanhadas por Técnicos e colaboradores da autarquia, as crianças foram informadas sobre a importância de preservar o bem comum, que é floresta, vital para a sobrevivência de todos os seres vivos.

O jardim envolvente ao Centro Escolar vê agora brotar novos Cedros, que se juntam outras espécies plantadas em anos transatos naquele local. No segundo dia do equinócio da Primavera, a autarquia relembrou, desta forma, a missão que é coletiva, incutindo, nas crianças que serão os adultos de amanhã, responsabilidades ecológicas e ambientais.