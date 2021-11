Centro Escolas de Mesão Frio celebrou magusto

A comunidade educativa do Centro Escolar do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, nomeadamente, crianças, professores e auxiliares comemoraram, ontem, 11 de novembro, o Dia de São Martinho, com castanhas assadas para todos.

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, esteve presente e pôde testemunhar a alegria das crianças. O edil, que tomou posse há pouco menos de um mês, aproveitou o momento para acompanhar a coordenadora Ana Cardoso, numa visita às instalações do Centro Escolar, no sentido de aferir as necessidades das mesmas.

Num dia convidativo, em que o verão de São Martinho se fez sentir no recreio da escola, as dezenas de crianças passaram uma tarde plena de brincadeira e de reflexão sobre a lenda e o Dia de São Martinho.