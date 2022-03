Centro Hospitalar acolhe curso: “Radiologia para não Radiologistas”

No passado dia 26 de fevereiro, realizou-se no auditório da Unidade Hospitalar de Vila Real do CHTMAD, o curso: “Radiologia para não Radiologistas”. A sessão de abertura deste evento contou com a presença da Sra. Presidente do Conselho de Administração do CHTMAD, Dra. Rita Castanheira; da Diretora Clínica do CHTMAD, Dra. Paula Vaz Marques; da Diretora do Serviço de Imagiologia do CHTMAD, Dra. Catarina Oliveira; e do Representante da Organização do Curso, Dr. Rui Ramos.

Através deste curso, os participantes tiveram a oportunidade de partilhar conhecimentos nas áreas da radiologia convencional e de intervenção, na abordagem a novas técnicas e classificações, entre outros temas de interesse.