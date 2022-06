Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro conquista melhorias no atendimento aos doentes

O projeto MEU – Melhoria da Experiência do Utente dinamizado pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) permitiu diminuir em 22 por cento os tempos de espera para início de tratamentos. A realização de consultas e tratamentos na hora marcada é uma das metas do projeto.

Com o apoio dos serviços prestados por empresas consultoras, para a adoção de metodologia LEAN, o CHTMAD implementou práticas de reorganização de processos que proporcionam uma melhoria contínua no atendimento do utente, nos serviços de Consulta Externa e Hospital de Dia.

As transformações passam pela reorganização de processos, visando a eliminação de desperdícios através: do armazenamento e gestão de stocks, da etiquetagem de prateleiras, do redesenho de circuitos (análises, medicamento, da informação, etc.), da normalização de registos e revisão de protocolos de tratamento. Este processo implicou o envolvimento de todos os profissionais, através da criação de lideranças e de equipas multidisciplinares (compostas por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes técnicos e assistentes operacionais), bem como a adoção de hábitos diários de controlo e avaliação (Kaizen diário).

As novas práticas internas resultam na melhoria do circuito do doente, pela antecipação em 30 minutos, da hora de início de tratamentos, no reforço da sinalética existente para uma melhor orientação dentro das unidades hospitalares, mas também na disponibilização atempada de fármacos ou de dispositivos médicos para início de tratamentos, entre outros.

“Melhorar o atendimento nos serviços de Consulta Externa e do Hospital de Dia do CHTMAD, através da implementação da metodologia LEAN, é um processo exigente e desafiante”, comenta José Guerreiro, enfermeiro gestor do projeto, lembrando que a reengenharia de processos é inevitável para as organizações que querem evoluir e estar atualizadas, de acordo com as últimas tendências. Para minimizar a resistência às transformações, é fundamental que todos os intervenientes estejam envolvidos e alinhados por um objetivo comum e cientes de que a mudança é um processo que exige tempo para que a transformação ocorra.