Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro promoveu Curso de Suporte Avançado de Vida Pediátrico

Nos passados dias 28 e 29 de maio realizou-se, na unidade hospitalar de Lamego do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), mais um Curso de Suporte Avançado de Vida Pediátrico.

Com o objetivo de partilhar conhecimento no tratamento de crianças gravemente doentes, este curso teve como destinatários médicos de diferentes especialidades: pediatria, clínicos gerais, anestesistas, intensivistas, médicos de emergência, entre outros.

Certificado pelo Conselho Português de Ressuscitação (CPR), contou com a presença de 12 instrutores vindos de diferentes partes do país. No final, tanto instrutores como candidatos, foram unânimes quanto ao êxito do evento.