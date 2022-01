Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro recebeu 93 médicos internos

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro recebeu, no dia 3 de janeiro, para as 3 unidades hospitalares, 93 médicos internos, 63 do ano comum e 30 de formação especializada.Durante a manhã, e de forma faseada, os jovens médicos foram recebidos no Auditório da Unidade Hospitalar de Vila Real pela Presidente do Conselho de Administração, Dra. Rita Castanheira; pela Diretora Clínica, Dra. Paula Vaz Marques; pelo Diretor do Internato Médico, Dr. Nélson Barros; pela Adjunta do Diretor do Internato Médico para a Unidade Hospitalar de Chaves, Dra. Cristiana Sousa e pelas Representantes da Comissão de Internos, Dra. Ana Sofia Alves, Dra. Daniela Martins e Dra. Joana Rua.

Nélson Barros, diretor do Internato Médico, salientou que o número de internos no centro hospitalar tem vindo a crescer nos últimos anos, referindo que “este é o futuro de todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Há que apostar nesta gente nova, formá-la e cativá-la, para que mais tarde, possam ficar na nossa instituição a construir uma carreira profissional”.

Esta receção permitiu esclarecer e obter mais informações sobre a instituição e o internato, facilitando, desta forma, a integração destes jovens médicos no centro hospitalar.O Conselho de Administração congratula-se pela chegada destes jovens médicos, endereçando as maiores felicidades e sucessos para esta nova etapa das suas vidas profissionais.

Fonte: GC CHTMAD