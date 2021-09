Barco Rabelo e Miradouro Imaginário Incluídos na ação de promoção territorial do Douro

No âmbito do Programa de Visitação da Ação de Promoção CEE Territorial PROVERE Douro 2020 – Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos, hoje, dia 29 de setembro, o Centro Interpretativo do Barco Rabelo e o Miradouro do Imaginário foram visitados por três influenciadores digitais: KITATO (Luís Octávio Costa), Bernardo Conde e Filipe Mourão Gomes; pelo jornalista do Expresso – Boa Cama Boa Mesa, Pedro José Barros; pelo videógrafo Leonardo Rodrigues e por quatro elementos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N): Maria Manuel Russo, Maria da Luz Antão, Jorge Sobrado e Joel Pais.

No decorrer do ano transato, vários projetos fundamentais para a Região Demarcada do Douro foram concretizados, com o apoio do PROVERE, programa apoiado pela União Europeia, com a supervisão da CCDR-N. Hoje, proporcionou-se o momento para dar a conhecer dois dos pontos de interesse mais emblemáticos do concelho de Mesão Frio, que constam entre os projetos concluídos e que alcançaram grande sucesso.

O grupo foi recebido no Centro Interpretativo do Barco Rabelo, com uma visita guiada à exposição permanente, o visionamento de um documentário e um porto de honra, deslocando-se, de seguida ao Miradouro do Imaginário, no qual puderam verificar a afluência de visitantes, bem como, apreciar a paisagem deslumbrante sobre o Rio Douro.