Centro Interpretativo do Barco Rabelo integra Rede de Museus do Douro

O Centro Interpretativo do Barco Rabelo (CIBAR) passa a integrar a Rede de Museus do Douro (MuD), juntando-se aos 58 museus já incluídos. A estrutura aprovou, por unanimidade, o processo de credenciação do CIBAR em reunião do passado dia 16 de maio. Com a integração na Rede de Museus do Douro (MuD), que é voluntária e gratuita, o CIBAR vê assim reconhecido o seu trabalho e o importante conjunto de valorização patrimonial e histórica em homenagem às gentes ribeirinhas do concelho e ao Barco Rabelo.

A Rede de Museus do Douro (MuD) é uma plataforma de encontro e diálogo entre as diferentes instituições museológicas, aliando-as num projeto cultural comum, com novas hipóteses de entendimento e valorização da comunidade duriense. Tem ainda como objetivo, aproximar a oferta cultural das populações, através da divulgação sistemática das atividades dos seus membros na rede de informação digital e uma forte componente de entreajuda técnica entre os membros, para um desenvolvimento coeso.

O CIBAR direciona o seu campo de ação para a promoção da cultura duriense, tendo em exibição a exposição permanente sobre o Barco Rabelo e as barcas de passagem e a história do povo de Barqueiros, arrais e marinheiros, que outrora fizeram o transporte do vinho até Vila Nova de Gaia.