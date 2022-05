Centro Interpretativo do Barco Rabelo recebe visitas no Dia Internacional dos Museus

Esta manhã, dia 18 de Maio, data em que se assinala o Dia Internacional dos Museus, o Centro Interpretativo do Barco Rabelo acolheu um grupo de alunas que frequentam o curso técnico de animação e informação turística e que está ser ministrado em Mesão Frio.

As alunas e a formadora foram acompanhadas numa visita guiada à exposição permanente, pelo Técnico Carlos Pereira, que lhes incutiu e reforçou conhecimentos acerca da Região Demarcada do Douro, dos Barcos Rabelos e dos barqueiros, marinheiros e arrais, que dedicavam as suas vidas à construção das embarcações e ao transporte de vinho até às caves de Vila Nova de Gaia.

Na sala de projeções, o grupo assistiu a um documentário sobre as temáticas abordadas pelo Centro Interpretativo. Neste Dia Internacional dos Museus, estamos convictos de que as formandas terminaram a visita com uma maior noção sobre a importância deste e de outros espaços que preservam o legado dos nossos antepassados e que serviu o propósito de instrumento para o curso que frequentam.