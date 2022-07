Centro Interpretativo do Barco Rabelo recebeu crianças dos campos de férias

Esta manhã, dia 14 de julho, perto de meia centena de crianças e jovens do campo de férias municipal «Férias Aventura 2022», com idades dos 6 aos 13 anos, visitaram o Centro Interpretativo do Barco Rabelo (CIBAR).

A experiência pedagógica deu-lhes a conhecer as instalações do espaço, numa visita guiada à exposição permanente e à sala de projeção de filmes acerca da Região Demarcada do Douro e do transporte de vinho no Barco Rabelo. Foi uma manhã de partilha e muito enriquecedora para os mais novos.