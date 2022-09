Centro Interpretativo Mineiro de Jales vai ser palco de atuação de Maike Calvão

O artista Maike Calvão vai atuar na segunda-feira, dia 12 de setembro, pelas 10h30, no Centro Interpretativo Mineiro de Jales, em Campo de Jales, concelho de Vila Pouca de Aguiar. Um espetáculo realizado no âmbito do projeto Alto Tâmega – ArtFest, iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).

O Projeto ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455) prevê a realização de 48 momentos de promoção cultural e animação do território, envolvendo grupos musicais e de teatro, ranchos folclóricos e academias de dança, apoiando os agentes culturais da região que foram fortemente afetados pela pandemia causada pela COVID-19.

O principal objetivo é a promoção e valorização turística do património cultural do Alto Tâmega sendo que, para tal, apresenta um programa de cultura em rede envolvendo os 6 municípios do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), promovendo a animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como dos museus municipais ou espaços museológicos.

Ficamos à sua espera no Centro Interpretativo Mineiro de Jales, em Campo de Jales, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, no dia 12 de setembro, pelas 10h30.

A entrada é gratuita.

