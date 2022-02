Centro Multiusos de Lamego recebe torneio nacional de Ténis de Mesa

O ténis de mesa vai ser a modalidade rainha durante o próximo fim de semana desportivo em Lamego.

O Centro Multiusos recebe o 6.º Torneio Nacional “Cidade de Lamego”, pontuável para o ranking nacional de atletas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) nas classes de SUB 10, SUB 12, SUB 15 e SUB 19.

A competição é organizada pela “Associação Voluntária de Lamego – Ténis de Mesa”, em parceria com a Câmara Municipal de Lamego, e o apoio da FPTM e da Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu (ATMDV).