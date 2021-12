Centro Multiusos de Lamego recebeu Campeonato Distrital de Ténis de Mesa

O ténis de mesa foi a modalidade rainha em Lamego, no último domingo, dia 12. O Centro Multiusos recebeu o Campeonato Distrital Individual, uma prova que juntou 94 atletas de várias gerações que competiram em diferentes escalões: sub10, sub12, sub15, sub19, sub21 e Veteranos.

No final, os melhores participantes subiram ao pódio, numa cerimónia que contou com a presença de Catarina Ribeiro, Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Lamego.

Esta competição é uma organização da Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu/ Dep. Técnico, em colaboração com a “Associação Voluntária de Lamego – Ténis de Mesa” e o apoio do Município de Lamego.