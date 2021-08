Lamego: Centro Municipal de Proteção Civil recebeu programa “Férias Ativas”

Mais de 50 crianças do 1º ciclo que frequentam o programa de Atividades de Tempos Livres (ATL) – “Férias Ativas” do Município de Lamego participaram esta semana numa ação de sensibilização que permitiu conhecer um pouco melhor a missão do Serviço Municipal de Proteção Civil.

A iniciativa decorreu no Centro Municipal de Proteção Civil, com o apoio do “Voluntariado Jovem para as Florestas”, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude.

Os mais pequenos ficaram entusiasmados por poderem contactar diretamente com alguns equipamentos utilizados por este serviço e por participarem na dinamização de diversos jogos didáticos e pedagógicos. As atividades também envolveram o Gabinete Técnico Florestal, sob o lema “Prevenir, Preparar, Socorrer e Recuperar”.

O objetivo final da visita ao Centro de Proteção Civil de Lamego foi cumprido: a divulgação de algumas áreas de intervenção da Proteção Civil e florestas e a sensibilização das crianças para a adoção de atitudes e comportamentos pró-ativos em matérias onde podem fazer a diferença.