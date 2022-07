Centro para a Valorização do Barroso: autarquia assinam protocolo com IPB

Dando seguimento ao preconizado no protocolo de criação do Centro para a Valorização do Barroso – Património Agrícola Mundial – ValorBarroso, os Municípios de Boticas e Montalegre assinaram, no início do mês de julho, um acordo de colaboração com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) de transferência de verbas para a atribuição de três bolsas de Pós-doutoramento.

A reunião, durante a qual foi assinado o protocolo, contou com a presença, entre outros, do Presidente e do Vice-presidente das Câmaras Municipais de Boticas e Montalegre, Fernando Queiroga e David Teixeira, respetivamente, do Presidente do IPB, Orlando Rodrigues, do Secretário Geral da Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT), António Montalvão Machado, do Coordenador do Centro de Investigação de Montanha (CIMO), José Alberto Pereira, e da Diretora Executiva do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água – AquaValor, Maria José Alves.

A seleção dos três bolseiros Pós-doutoramento estará a cargo do IPB, através do Laboratório Associado para a Sustentabilidade e a Tecnologia em Regiões de Montanha (SusTEC).

Além das bolsas subsidiadas pelos municípios, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) vai financiar mais 12 bolsas de doutoramento, o que permitirá constituir uma equipa de investigadores altamente qualificados focados na pesquisa e valorização do património natural existente na região do Barroso.

Recorde-se que o Centro para a Valorização do Barroso – ValorBarroso foi criado em junho de 2021, no seguimento da classificação da região do Barroso como Património Agrícola Mundial, e tem como objetivo promover novas centralidades para atividades intensivas de conhecimento, incluindo a produção e difusão de novos saberes, a investigação e a inovação associadas à área agrícola no Barroso e, simultaneamente, desenvolver uma rede transfronteiriça de parcerias entre este território e outros sítios de Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial (SIPAM), reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)