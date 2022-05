Centro PINUS visitou área florestal de pinheiro-bravo no Concelho de Boticas

A Associação para a Valorização da Floresta de Pinho – Centro PINUS promoveu na passada sexta-feira, dia 20 de maio, uma visita de campo ao Concelho de Boticas, mais propriamente a áreas florestais dos Agrupamentos de Baldios de Covas do Barroso, Curros e Antigo de Curros e ainda Quintas e Seirrãos.

Antes da partida para o terreno, a comitiva de técnicos com funções de gestão de pinhal, dirigentes públicos e privados ligados ao setor florestal, estudantes e docentes de ciências florestais foi recebida, no edifício dos Paços do Concelho, pelo Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, e pelo Presidente da Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), Albano Álvares.

A visita, conduzida por Ângelo Teixeira, da CAPOLIB, Teresa Fonseca, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e Pedro Teixeira, do Centro PINUS, permitiu conhecer o trabalho desenvolvido pela CAPOLIB no setor florestal, nomeadamente através do projeto de Agrupamento de Baldios, bem como o envolvimento da autarquia na valorização da vasta área de pinheiro-bravo existente neste território.

Segundo Fernando Queiroga “a autarquia continua empenhada em apoiar projetos e ações que promovam a gestão coordenada do setor florestal no nosso Concelho”, acrescentando que “temos uma mancha florestal de pinheiro-bravo significativa que requer toda a nossa atenção pelo seu elevado valor patrimonial e paisagístico”.

A iniciativa, desenvolvida pelo Centro PINUS em colaboração com a CAPOLIB, contou também com o apoio do Município de Boticas e da UTAD.

GC CM de Boticas