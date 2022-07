Centro Qualifica certificou mais dois munícipes em Sabrosa

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó, em colaboração com a Câmara Municipal de Sabrosa e o CLDS 4G Sabrosa, certificou mais dois munícipes do concelho na Biblioteca do CEISDTAD.

Na passada quarta-feira, 20 de julho, decorreu na biblioteca do CEISDTAD uma sessão de júri de certificação com equivalência escolar de 9º. ano. Dois munícipes do concelho de Sabrosa concluíram esta etapa com sucesso e viram as competências adquiridas ao longo da vida certificadas, com complemento de formação em algumas áreas. Todos os cidadãos podem dirigir-se a estes centros Qualifica para adquirirem competências e obterem certificações escolares e/ou profissionais.