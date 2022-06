Centros Escolares das Árvores e de Lordelo acolheram Feira do Livro 2022

De 6 a 9 de junho decorreu a Feira do Livro 2022, dirigida a toda a comunidade educativa, nos Centros Escolares das Árvores e Lordelo, do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. As visitas das turmas à feira e as atividades programadas para esta semana enriqueceram esta iniciativa dedicada ao livro e à leitura, à ilustração, à dramatização e à música.

No dia 6 de junho, na Biblioteca da EB de Árvores, participaram numa sessão de animação da leitura, os alunos das turmas do 2.º ano, levada a cabo pela artista plástica e professora, Isaura Sousa, a partir da ilustração do Livro “O mundo colorido da Doutora Dentinhos” escrito por uma dentista com especialidade em Odontopediatria Andreia Guedes. O objetivo da história tem como foco principal a saúde oral das crianças. Para além deste propósito e para delícia dos mais pequenos, depois de ouvirem a história, puderam dramatizar com as personagens, apresentando-se num fantocheiro.

Também estiveram presentes na feira a professora/escritora transmontana Amparo Rainha, e a Vereadora da Cultura, Mara Minhava.

A professora bibliotecária Luísa Pipa fez abertura oficial da “Feira do Livro” com o senhor Vereador da Educação Dr. Alexandre Favaios, o Diretor do Agrupamento de Escolas Armando Félix, o subdiretor Licínio Pereira, a adjunta da direção responsável pelo 1º ciclo Júlia Loureiro, a escritora Amparo Rainha e a ilustradora Isaura Sousa.

Toda a comunidade escolar e entidades convidadas puderam usufruir desta festividade, onde crianças/alunos e professores cantaram a canção “Meu Livro meu Amigo”, abrilhantando o momento e o evento Feira do Livro, semeando estórias, alegria, livros e encontros. Tomaram da palavra o diretor do Agrupamento e o Vereador da Educação que apelaram à importância da Leitura enquanto motor para a “formação de melhores pessoas” nas palavras do Vereador. A feira do livro incluiu ainda a exposição sobre José Saramago “Voltar aos passos que foram dados”, enriquecida com os trabalhos de expressão plástica dos alunos do 4.º ano que ilustraram os deveres e direitos das crianças, assim como as caricaturas de Saramago, realizadas pelos alunos do 3.º ano e expostas na biblioteca. A exposição de Saramago pretende celebrar os 100 anos do nascimento do Escritor, e surgiu de uma parceria entre o Município de Vila Real e a Rede de Bibliotecas de Vila Real (RBVR).

A Feira do livro, que ocupou as salas das duas bibliotecas, apresentou uma grande variedade de livros indo ao encontro das necessidades dos leitores desde o pré-escolar até aos leitores adultos, sendo aberta a toda a comunidade escolar.

A professora /escritora Amparo Rainha realizou várias sessões, ao logo da semana, com várias turmas, quer no Centro Escolar de Árvores quer no Centro Escolar de Lordelo, trabalhando com os alunos a importância da escrita, da revisão dos textos, das ilustrações, … enriquecendo as sessões com canções que acompanham a apresentação dos seus livros.

No dia 9 de junho houve também uma sessão de apresentação, no Centro Escolar de Lordelo, do livro “O Mundo colorido da Doutora Dentinhos” da parte de manhã com todas as turmas do Centro Escolar de Lordelo, com a ilustradora Isaura Sousa. No Centro Escolar das Árvores esteve presente a poesia, com a Vereadora da Cultura Mara Minhava, com as turmas do 3.º ano, num diálogo interativo sobre a poesia enquanto cultura literária.

AE Diogo Cão