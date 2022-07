Ceramista flaviense Marta Malheiro apresenta exposição na Biblioteca Municipal

Já se encontra patente ao público, até dia 28 de julho, na Biblioteca Municipal, uma nova exposição, desta feita em cerâmica da autoria de Marta Malheiro, que integra o projeto cultural municipal do Ciclo “Os Nossos Artistas”.

A exposição é composta por seis mesas com peças cerâmicas de utensílios alusivos a um“picnic”. Esta mostra permite uma viagem temática sob a forma de texturas e cores com objetos que se destacam pela sua estética e cuidadoso trabalho manual.

A sessão de abertura contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara, que enalteceu o trabalho desenvolvido pela artista, que já integrou também o projeto municipal “Cultura para Todos”. Segundo Francisco Melo “esta artista flaviense assume a arte da inovação e transformação de um material trabalhado tradicionalmente em Nantes – o barro – e que muito gostaríamos de ver desenvolvida no concelho, com possíveis ateliers criativos num projeto pioneiro.

A artista iniciou o contacto com a cerâmica em 2017 num kibutz, no deserto do Negev em Israel, consolidando mais tarde a sua aprendizagem de técnicas de modelação manual com artesãs locais na Cordilheira do Atlas em Marrocos. Recentemente criou a marca Barro Alto, com apoio do programa StartUp Voucher, com o objetivo de dar nova vida ao barro local do vale de Chaves.

Organizada pelo Município, a exposição, com entrada gratuita, estará patente ao público até dia 29 de junho, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 e sábado das 09h30 às 13h00.