Cerca de 5 mil alunos comemoram o Dia Nacional da Água com a Águas do Norte

No dia em que se Comemora o Dia Nacional da Água (1 de outubro), a Águas do Norte promoveu 4 Oficinas Experimentais de Educação Ambiental Online junto dos 66 Municípios do Norte de Portugal que a integram, que reuniram cerca de 5 mil alunos

Para comemorar o Dia Nacional da Água, que lembra o facto de o abastecimento de água e o saneamento básico se constituírem como direitos fundamentais de toda a população, contribuindo de forma decisiva para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento económico e social, e que a privação destes serviços constitui uma ameaça à saúde, a Águas do Norte, no âmbito do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta, e da parceria do sistema de águas da região do Noroeste, em “baixa”, levou a toda a sua comunidade as celebrações do DIA NACIONAL DA ÁGUA, integrado no Projeto APROVEITAR +, que conta com o apoio do Estado Português, do Fundo Ambiental e da Estratégia Nacional para a Educação Ambiental 2020.

A programação das ações realizadas teve como destinatários os 66 Municípios em que a Águas do Norte presta os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, e teve como particular enfoque a respetiva comunidade escolar.

As Oficinas Experimentais de Educação Ambiental Online foram a principal atração do dia, reunindo cerca de 5 mil alunos dos ensinos pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos ao longo do dia. Às 15h30 decorreu a Sessão de Apresentação Oficial do Projeto APROVEITAR + com a exploração de todas as atividades previstas, que vão desde a produção de uma exposição itinerante, vídeos educacionais, ações de formação, oficinas experimentais e ainda um concurso fotográfico para documentar todas estas iniciativas.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.