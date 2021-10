Decorreu esta segunda-feira, dia 18 de outubro, no edifício dos Paços do Concelho a cerimónia de instalação dos órgãos autárquicos do Concelho de Boticas, Câmara e Assembleia Municipal, para o quadriénio 2021/2025.

Fernando Queiroga foi reeleito Presidente da Câmara de Boticas nas eleições do passado dia 26 de setembro e tem como vereadores Guilherme Pires, Isabel Torres, Hélio Martins, eleitos pelo Partido Social Democrata (PSD) e Xavier Barreto, eleito pela candidatura independente “Juntos por Boticas”.

A sessão solene contou com a presença de centenas de botiquenses, de várias entidades e representantes de instituições locais e regionais, bem como dos Presidentes de Câmara dos restantes municípios que constituem o Alto Tâmega.

Na sua intervenção, Fernando Queiroga destacou “a confiança que os botiquenses depositaram em mim, reelegendo-me, de forma expressiva, para mais um mandato à frente dos destinos do Concelho de Boticas, uma responsabilidade que honrarei em prol de todos os botiquenses”.

O autarca apresentou as linhas orientadoras para o novo mandato político que agora se inicia e que assentam, entre outros, na criação de emprego, captação de mais investimento para o Concelho, fixação de população, desenvolvimento do turismo e promoção dos produtos endógenos, referindo, porém, que “as pessoas continuam a ser a principal prioridade para o meu executivo, que fará o que está ao seu alcance para salvaguardar os interesses das nossas populações e da nossa terra”.

No que concerne à Assembleia Municipal de Boticas, Fernando Campos continua a liderar este órgão autárquico, saindo essa decisão da reunião da Assembleia Municipal que se realizou logo após o término da tomada de posse.

Composição da Câmara Municipal de Boticas

Presidente

Fernando Queiroga (PSD)

Vereadores

Guilherme Pires (PSD)

Isabel Torres (PSD)

Hélio Martins (PSD)

Xavier Barreto (Independente)

Composição da Assembleia Municipal de Boticas

Fernando Campos (PSD)

Paulo Aleixo (PSD)

Sandra Reis (PSD)

António Penedos (PSD)

Arlindo Gonçalves (Independente)

Luís Carlos Dias (PSD)

Odete Moreira (PSD)

Dinis Sousa (PSD)

Toni Teixeira (PSD)

Maria Helena Sanches (Independente)

Fátima Gonçalves (PSD)

Luís Gomes (PSD)

Mário Matias (PSD)

Susana Costa (PSD)

Américo Ferreira (PSD)

Paulo Jorge Pereira (PSD) – Presidente da Junta de Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

António Couto (PSD) – Presidente da Junta de Freguesia Ardãos e Bobadela

Maria Cândida das Eiras (PSD) – Presidente da Junta de Freguesia de Beça

José Manuel Pereira (PSD) – Presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja

Camilo Pires (PSD) – Presidente da Junta de Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

Lúcia Mó (PSD) – Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Barroso

António Paulo Sanches (Independente) – Presidente da Junta de Freguesia de Dornelas

Alexandre Santos (PSD) – Presidente da Junta de Freguesia de Pinho

Miguel Duque Couto (PSD) – Presidente da Junta de Freguesia de Sapiãos

José Rua Dias (PSD) – Presidente da Junta de Freguesia de Vilar e Viveiro