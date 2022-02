Certame de promoção gastronómica arrancou hoje para consagrar excelência dos produtos locais

Já se encontram abertas ao público as portas para mais uma edição do evento “Sabores de Chaves”, que durante três dias promove os produtos locais. São 48 os expositores a marcar presença nesta mostra gastronómica de produtos genuínos.

Hoje à noite, a partir das 19h00, será servida o primeiro “Arroz de Fumeiro Solidário”, iniciativa que se repete amanhã à mesma hora.

Ao longo do evento serão realizados vários showcookings, com a presença do conceituado Chef Cordeiro e o apoio da Escola Profissional de Chaves e do nutricionista das Termas de Chaves.

Pavilhão municipal de Chaves | horários

Sexta-feira – 14h00 – 20h00

Sábado – 10h00 – 20h00

Domingo – 10h00 – 19h00