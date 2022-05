“ChangeTalks” na UTAD: a caminho da inovação social

Hoje, 10 de maio, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) acolhe as “ChangeTalks”, subordinadas ao tema da “Inovação Social e Desenvolvimento Regional”. Este evento contará com a presença da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

Incentivar a comunidade académica para a criação de novos projetos de inovação social e empreendedorismo de impacto, perceber a sua importância para a região e dar a conhecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo de impacto em Portugal são alguns dos objetivos destas “ChangeTalks”. O evento decorrerá no Átrio da Reitoria da UTAD, sendo a participação gratuita, mas sujeita a inscrição.

Esta será a primeira edição de um conjunto de eventos promovidos no âmbito do projeto UI-CAN – Universidades como Interface para o Empreendedorismo, que junta sete universidades do País com a missão de promover o espírito empreendedor e a criação de novas empresas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).