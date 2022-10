Chaves: 100 anos de Museu numa Cidade Bimilenar em exposição

Chaves assinalou ontem, dia 06 de outubro, o centenário da criação do Museu da Região Flaviense, com um programa que contemplou a inauguração da exposição “100 anos de Museu numa Cidade Bimilenar”, com curadoria de João Ribeiro e que se encontra patente ao público até abril de 2023.

Para o autarca, Nuno Vaz, o centenário da criação do Museu da Região Flaviense “constitui uma marca ímpar que deve ser celebrada de forma efusiva, enchendo de orgulho todos os flavienses. O papel que este espaço museológico tem desempenhado na sociedade ao longo das últimas décadas, especialmente na preservação de um legado ímpar dos povos que marcaram a nossa história, deve ser motivo e incentivo para conhecer mais a história local e regional”.

É neste contexto que o Município arrancou a comemoração do ano secular com a realização de uma exposição com a qual se pretende trazerao conhecimento geral, nomeadamente aos mais jovens, o valor de cada peça na construção histórica de um povo.

Foi também realizada uma tertúlia sob o mote “Museu de Ontem de Hoje e de Amanhã”, com a participação da Presidente do Grupo Cultural Aquae Flaviae. Isabel Viçoso, da Professora e Historiadora, Maria Aline Ferreira e do Professor e Mestre de Turismo e Património, Pedro Bispo, tendo como moderador o Arqueólogo e Chefe da Unidade de Valorização do Centro Histórico, Rui Lopes.

Coube à fadista portuguesa da nova geração, Gisela João, encerrar esta efeméride com um concerto que contou com a assistência de mais de meio milhar de pessoas.