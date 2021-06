Chaves: 17 milhões de euros para melhorar habitação social do concelho

No âmbito do 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação a autarquia flaviense assinou hoje, dia 25 de junho, o Acordo de Colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), em sessão que contou com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves.

A autarquia vai investir 17 milhões de euros para apoiar 324 agregados familiares, abrangendo 962 pessoas, através da reabilitação de casas e construção de habitações.

Para o autarca, Nuno Vaz, “a Estratégia Local de Habitação (ELH) pretende promover soluções habitacionais que garantam às pessoas que vivem em condições indignas e sem capacidade financeira, o acesso a uma habitação condigna, no sentido de melhorar a qualidade de vida das populações mais vulneráveis”.

A Estratégia de Habitação de Chaves engloba várias modalidades de atuação, no horizonte temporal de seis anos, nomeadamente a reabilitação de 300 habitações existentes, a aquisição e reabilitação de 10 habitações no Centro Histórico, a reabilitação de 14 habitações em edifícios municipais, bem como a construção de uma nova habitação.