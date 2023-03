Chaves acolhe I Encontro das Unidades Coordenadoras Funcionais 

Realizou-se, ontem dia 10 de março, em Chaves, a primeira edição das jornadas das Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF), uma iniciativa subordinada à prestação de cuidados de saúde da mulher e crianças, com organização pelos ACES do Alto Tâmega e Barroso, Douro Norte, Douro Sul e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Este encontro, que contou com o apoio do Município, pretende promover a valorização e o reforço da capacitação de profissionais, através da partilha de conhecimentos e experiências das UCF e do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro(CHTMAD).

A sessão de abertura do evento, realizado no Auditório da Escola Profissional, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz; em representação da Diretora Executiva do ACES ATB, Gustavo Martins; do Diretor do Serviço de Ginecologia Obstetrícia CHTMAD, Osvaldo Moutinho; do Presidente da UCF-TMAD, Pedro Sampaio; do Diretor do Serviço de Pediatria CHTMAD, Eurico Gaspar; da Diretora do Internato Médico Miguel Torga, Rosa Ribeiro e do Diretor Executivo da Escola Profissional de Chaves, Jorge Santos.

Perante uma “casa cheia” o autarca flaviense, enalteceu a realização deste encontro “que peca por tardio, mas que traduz a vontade de valorizar um trabalho integrador e que tem sido feito através de diversas abordagens multidisciplinares. Acrescentou ainda que se “impõe manter a eficácia e a funcionalidade destas estruturas que têm desempenhado um papel muito relevante na articulação entre cuidados primários e hospitalares, sendo estas ações de articulação e troca de experiências entre as várias UCF fundamentais para fortalecer boas práticas”.

De realçar que a consolidação das UCF como organização funcional, em particular na Região Norte, tem coincidido com uma melhoria significativa nos indicadores de saúde materno-infantil revelando a capacidade de responder a uma diversidade de solicitações em número e complexidade crescentes nomeadamente na promoção da qualidade do diagnóstico pré-natal e da criança com doença crónica e necessidades especiais.

GC CM