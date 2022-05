Chaves acolhe Simpósio de Arqueologia Virtual com destaque para as Termas Romanas de Aquae Flaviae

A cidade de Chaves recebe, no próximo dia 14 de maio, o 6º Simpósio Internacional de Arqueologia Virtual, evento que integra uma Maratona técnica a realizar entre os dias 09 e 13 de maio, no qual participam alguns dos melhores profissionais da Arqueologia Virtual a nível ibérico.

Esta iniciativa tem como propósito melhorar a compreensão de um Bem Cultural mediante a aplicação de técnicas de Virtualização de Património, partindo do conhecimento científico produzido em relação a esse monumento ou sítio arqueológico.

O foco da Maratona técnica desta edição, que se realizará no Museu da Região Flaviense, vai ser o edifício termal romano, no Largo do Arrabalde, denominado Termas Romanas de Aquae Flaviae e a área envolvente. Através da modelação tridimensional, pretende-se facilitar a interpretação e promover a difusão deste complexo arquitetónico tão intimamente ligado ao móbil da ocupação romana na região. Os resultados dos trabalhos multidisciplinares, levados a cabo durante a Maratona de Arqueologia Virtual, serão publicamente apresentados no dia do Simpósio e integrarão o espólio municipal.

O Simpósio de Arqueologia Virtual, que decorrerá no Auditório Eng. Luiz Coutinho, conta ainda com a apresentação de projetos de valorização e difusão patrimonial na Península Ibérica e culmina com uma visita guiada ao Museu das Termas Romanas de Chaves, acompanhada pelos técnicos responsáveis pela proposta de reconstituição virtual deste equipamento termal.