Chaves acolheu o quarto Simpósio sobre Judaísmo em Trás-os-Montes

Decorreu este fim de semana, dias 15 e 16 de outubro, o IV Simpósio sobre Judaísmo realizado em Chaves, Lebução e Redondelo, encontro subordinado ao tema Os Judeus, Cristãos-Novos e Marranos de (em) Trás-os-Montes: História e Património Memória e Identidade que contou com o contributo de reputados investigadores na área.

A abertura deste simpósio, realizado no Auditório Engº Luiz Coutinho, esteve a cargo do Presidente da Comissão Instaladora da Academia Montsefarad, Jorge Alves Ferreira e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Francisco Melo.

Na sua quarta edição, este encontro que tem como objetivo principal o estudo da história e a divulgação da presença judaica na região transmontana, em particular, no Alto Tâmega, apresentou um programa que contemplou uma conferência de abertura e quatro comunicações, assim como um programa cultural com visita à “judiaria” de Chaves, Lebução e Rebordelo.

Neste âmbito, foi ainda apresentada a Revista Montsefarad, nº 1 – Atas dos II e III Simpósios, por Ernesto Salgado Areias.