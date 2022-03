Chaves adere à “Hora do Planeta”, uma iniciativa mundial pela defesa do ambiente

Dia 26 de março (sábado) entre as 20h30 e as 21h30 o Município desliga a iluminação de vários espaços emblemáticos da cidade

O Município de Chaves associa-se de novo à “Hora do Planeta”, iniciativa promovida desde 2007 pela organização WWF – World Wide Fund for Nature (Fundo Mundial para a Natureza), com o objetivo de sensibilizar a população para a necessidade de combater as alterações climáticas decorrentes do uso excessivo de recursos.

A iniciativa “Hora do Planeta” é uma ação simbólica que convida todos os cidadãos, empresas, governos e comunidades a desligar as luzes durante uma hora, em prol da defesa do ambiente e do combate ao aquecimento global, pretendendo ser uma fonte de educação para a cidadania, sensibilizando para a necessidade de alterar comportamentos que potenciem a diminuição da utilização da eletricidade, bem como, o incremento da utilização de fontes de energia renováveis e sustentáveis.

Em Chaves, no próximo dia 26 de março (sábado), entre as 20h30 e as 21h30, o Município vai desligar a iluminação exterior de vários edifícios emblemáticos, nomeadamente a Ponte Romana de Trajano, a Torre de Menagem, o Monumento aos Combatentes da Grande Guerra, o Jardim do Bacalhau e a Biblioteca Municipal, de modo a incentivar e sensibilizar todos os munícipes na adesão a esta ação.

Este ano o desafio integra também uma chamada de atenção para o tema do Restauro da Natureza e a importância da recuperação dos recursos naturais no combate às alterações climáticas. Num movimento de consciência e reflexão, mas sobretudo de atitude, será levado a efeito uma ação a desenvolver com a comunidade escolar, que culminará com a plantação de árvores nas escolas do concelho.

Recorde-se que a “Hora do Planeta” é hoje a maior ação ambiental do mundo, mobilizando milhares de milhões de pessoas, em mais de 192 países e territórios como um momento global de solidariedade pelo planeta.

Associe-se também à iniciativa! No dia 26 de março, entre as 20h30 e as 21h30, “desligue” pelo planeta.

Mais informações acerca do evento em https://horadoplaneta.pt/