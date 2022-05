Chaves: António Raminhos participou em ação para orientação vocacional de estudantes

Com o objetivo de promover a autoestima e motivação do aluno face à vida escolar, tendo como referência o percurso pessoal e profissional de figuras públicas, percecionadas pelos jovens como “ídolos”, a equipa técnica multidisciplinar municipal, promoveu no passado dia 28 de abril, no Auditório do Centro Cultural de Chaves, uma ação que integrou a participação do humorista António Raminhos.



A ação “Idolos”, direcionada para os alunos dos três Agrupamentos de Escolas do Concelho, integrou o projeto humorístico “Agora, imediatamente e Já”, através do qual se procurou, com a clarificação dos diferentes conceitos relativos ao desenvolvimento pessoal, orientação profissional e construção de um projeto de vida futura, ajudar os jovens a promoverem o autoconhecimento, a autoestima e a motivação para a vida escolar sustentado em três perguntas basilares da existência humana: “Quem sou eu?”, “O que faço agora?” e, “O que quero ser?”.

No sistema educativo português, os alunos que frequentam o 9º ano devem escolher uma área de estudo para entrar no secundário, devendo ter por base a sua aptidão e vocação. Este é o primeiro passo que orientará a sua opção para o ensino superior e ou um futuro profissional que se avizinha.

Sendo esta uma das preocupações dos jovens estudantes, educadores e encarregados de educação, a ajuda da orientação vocacional acertada pode contribuir para a permanência dos estudos, no ensino secundário. Acresce o intuito de sensibilizar os intervenientes da comunidade educativa no desafio e responsabilidade inerente à decisão da construção do futuro profissional.

O projeto proporciona a exploração de respostas educativas alternativas ao ensino regular como ofertas formativas profissionais, assim como a promoção do debate e reflexão sobre conceitos associados à orientação profissional e desenvolvimento pessoal.

Esta atividade, desenvolvida pela autarquia flaviense, insere-se no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, financiado pelo: Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia – Fundo Social Europeu.