Chaves apresenta catálogo da Exposição “Acasos Objetivos”

”Foi apresentado, no passado sábado dia 22 de maio, o Catálogo de Chaves “Acasos Objetivos” da Exposição de Fotografia de Carlos Magno, patente ao público na Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves.

A sessão contou com a presença do Vice-Presidente da autarquia, Francisco Melo, a curadora da exposição, Catarina Rocha e o autor Carlos Magno, que proporcionou aos presentes uma visita guiada e personalizada a este momento expositivo que pretende “dar voz às paredes”. Para Francisco Melo, “é com bastante satisfação que Chaves acolhe um eterno flaviense de coração, que apresenta uma exposição que fala do pulsar das cidades, do que são inscrições de grafitis, mas que revela muitas vezes a simbologia e o sentir da população”.

“Acasos Objetivos”, integra fotografias que se organizam numa sequência de imagens sobrepostas que reportam para a multiplicidade de acontecimentos espontâneos ocorridos na esfera pública. Com cerca de 200 imagens impressas, esta exposição apresenta ainda um conjunto de sinais e cubos manipuláveis de grafismo criativo em sinais de trânsito.

Pode visitar esta exposição até ao próximo dia 27 de junho, de terça-feira a sexta-feira, entre as 14h00 e as 18h00 e sábado das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.