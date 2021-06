Chaves: apresentação de propostas do Concurso de Ideias para o quilómetro zero da EN 2

No âmbito do Concurso de Ideias para a requalificação e valorização do Km0 da EN2, a autarquia flaviense vai apresentar as 3 propostas selecionadas pelo júri, em sessão pública, a realizar no próximo dia 28 de junho (segunda-feira), pelas 21h00, no Jardim Público (junto ao Coreto).

As propostas a apresentar reúnem os critérios exigidos da conciliação entre a função rodoviária e a dimensão turística. Após a apresentação das propostas estas serão colocadas em discussão e consulta pública no site do município (www.chaves.pt), para os interessados poderem aportar sugestões que tenham enquadramento.

De referir que a dinamização turística efetuada através da EN 2 já promoveu o surgimento de estabelecimentos comerciais relacionados com esta temática na freguesia da Madalena, contribuindo para a revitalização e regeneração urbana que se pretende a curto prazo